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Министр юстиции поел и проверил платную камеру Львовского СИЗО

Вторник, 19 мая 2020, 16:38

Министр юстиции Денис Малюська во время визита во Львовскую область проверил следственный изолятор и платную камеру СИЗО.

Источник: Facebook-страница Минюста

Дословно: "В рамках экспериментального проекта Минюста по созданию лучших условий в СИЗО ... проверили Львовский следственный изолятор и посмотрели на платную камеру".

 

Детали: Сообщается, что стоимость платной камеры во Львовском СИЗО составляет:

  • 1000 гривен в сутки,
  • 3500 гривен за неделю,
  • 4000 гривен в месяц.

Вместе с министром посетила Львовскую область и его заместитель Елена Высоцкая.

 

Проверка проходила вместе с и.о. начальника Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний/пробации Николаем Фомой и начальником Западного межрегионального управления Министерства юстиции Юрием Добошем.

В соцсети министр сообщил, что на очереди визиты в Чернигов, Харьков и Черновцы.

 
 
 
 
 

Напомним: 18 мая министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить чем кормят заключенных.

Украинская правда
Темы: МалюськаМинюстСИЗОЛьвовщинаЛьвов


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