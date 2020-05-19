Министр юстиции поел и проверил платную камеру Львовского СИЗО
Министр юстиции Денис Малюська во время визита во Львовскую область проверил следственный изолятор и платную камеру СИЗО.
Источник: Facebook-страница Минюста
Дословно: "В рамках экспериментального проекта Минюста по созданию лучших условий в СИЗО ... проверили Львовский следственный изолятор и посмотрели на платную камеру".
Детали: Сообщается, что стоимость платной камеры во Львовском СИЗО составляет:
- 1000 гривен в сутки,
- 3500 гривен за неделю,
- 4000 гривен в месяц.
Вместе с министром посетила Львовскую область и его заместитель Елена Высоцкая.
Проверка проходила вместе с и.о. начальника Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний/пробации Николаем Фомой и начальником Западного межрегионального управления Министерства юстиции Юрием Добошем.
В соцсети министр сообщил, что на очереди визиты в Чернигов, Харьков и Черновцы.
Напомним: 18 мая министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить чем кормят заключенных.