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Міністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО

Понеділок, 18 травня 2020, 16:03

Міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.

Джерело: Facebook-сторінка міністра

Пряма мова: "Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув‘язненим (працівників СІЗО, звичайно, не попереджали). Колеги проконтролювали - брали з спільної посудини.

Враження: каша з м‘ясом чудові, борщ (чи що воно там таке) не дуже, довго такий я не їстиму".

Деталі: За словами міністра, він планує періодично влаштовувати таку перевірку.

Малюська заявив, що відчуває, що харчування у СІЗО поліпшиться.

 

Передісторія:

  • У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.
  • Згодом повідомлялося, що платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО. 
  • З 8 травня у Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених, але за них доведеться платити.

Українська правда
Теми: Малюськав'язницяїжаМін'юст


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