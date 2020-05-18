Міністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО
Понеділок, 18 травня 2020, 16:03
Міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.
Джерело: Facebook-сторінка міністра
Пряма мова: "Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув‘язненим (працівників СІЗО, звичайно, не попереджали). Колеги проконтролювали - брали з спільної посудини.
Враження: каша з м‘ясом чудові, борщ (чи що воно там таке) не дуже, довго такий я не їстиму".
Деталі: За словами міністра, він планує періодично влаштовувати таку перевірку.
Малюська заявив, що відчуває, що харчування у СІЗО поліпшиться.
Передісторія:
- У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.
- Згодом повідомлялося, що платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО.
- З 8 травня у Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених, але за них доведеться платити.
Українська правда