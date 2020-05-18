Міністр юстиції замовив обід з Лук‘янівського СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.

Джерело: Facebook-сторінка міністра

Пряма мова: "Попросив помічників привезти мені для перевірки обід, який приготували ув‘язненим (працівників СІЗО, звичайно, не попереджали). Колеги проконтролювали - брали з спільної посудини.

Враження: каша з м‘ясом чудові, борщ (чи що воно там таке) не дуже, довго такий я не їстиму".

Деталі: За словами міністра, він планує періодично влаштовувати таку перевірку.

Малюська заявив, що відчуває, що харчування у СІЗО поліпшиться.

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