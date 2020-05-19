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У штабі ОС розповіли, де на Донбасі було "спекотно" протягом доби

Вівторок, 19 травня 2020, 17:53

Збройні формування РФ 19 травня шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши заборонені міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: штаб Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: В районі "Схід" біля Богданівки, Красногорівки та Тарамчука противник застосовував гранатомети, а в районі "Північ" - двічі відкривав вогонь із заборонених мінськими угодами мінометів 120 мм та 82 мм, загалом випустивши 14 мін.

Крім того, неподалік населеного пункту Оріхове окупанти випустили по наших позиціях 12 мін 120 калібру та 26 мін 82 калібру, а також використовували великокаліберні кулемети.

Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів не було.

Дослівно: "У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: ООСДонбас


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