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В штабе ОС рассказали, где на Донбассе было "жарко" в течение суток

Вторник, 19 мая 2020, 17:53

Вооруженные формирования РФ 19 мая шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: штаб Объединенных сил в Facebook

Детали: В районе "Восток" у Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применил гранатометы, а в районе "Север" - дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 мм и 82 мм, в целом выпустив 14 мин.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120-го калибра и 26 мин 82-го калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

Дословно: "В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются".

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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