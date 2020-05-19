Українка померла від коронавірусу у Британії

Громадянка України, інфікована Covid-19, померла у Великій Британії.

Джерело: директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "19.05.2020 посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17.05.2020 в м Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 р н., інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої з оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла".

Деталі: Погорельцев запевнив, що справа знаходиться на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії.

Нагадаємо: За останніми даними МЗС, за кордоном від коронавірусу лікувався 141 громадянин України.

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