Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українка померла від коронавірусу у Британії

Вівторок, 19 травня 2020, 18:13
Українка померла від коронавірусу у Британії

Громадянка України, інфікована Covid-19, померла у Великій Британії.

Джерело: директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "19.05.2020 посольство України у Великій Британії отримало інформацію про смерть 17.05.2020 в м Чертсі, графство Суррей, громадянки України, 1978 р н., інфікованої коронавірусом. Посольство надає сприяння родичам померлої з оформлення необхідних документів та вирішення питання репатріації тіла".

Деталі: Погорельцев запевнив, що справа знаходиться на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України у Великій Британії.

Нагадаємо: За останніми даними МЗС, за кордоном від коронавірусу лікувався 141 громадянин України.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі

Теми: коронавірусВелика БританіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: