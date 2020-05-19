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Украинка умерла от коронавируса в Британии

Вторник, 19 мая 2020, 18:13

Гражданка Украины, инфицированная Covid-19, умерла в Великобритании.

Источник: директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "19.05.2020 посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17.05.2020 в г. Чертси, графство Суррей, гражданки Украины, 1978 г. р., инфицированной коронавирусом. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решению вопроса репатриации тела".

Детали: Погорельцев заверил, что дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.

Темы: коронавирусВеликобританияМИД


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