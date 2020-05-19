Усі розділи
Укр / Рус

"Слуги" запропонували Зеленському провести праймеріз перед виборами мера Києва

Вівторок, 19 травня 2020, 18:43

Депутати з парламентської фракції "Слуга народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з пропозицією провести внутрішньопартійний відбір кандидатів на вибори мера Києва та інших міст.

Джерело: член фракції Олександр Качура у себе в телеграм-каналі

Пряма мова: "З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро".

Дослівно у зверненні: "Все частіше у засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що проти нинішніх голів міст, а серед них і проти Київського міського голови Віталія Кличка, від політичної партії "Слуга народу" планують кулуарно висунути "технічних" кандидатів, які не матимуть шансів на перемогу у місцевих виборах. Задля запобігання будь-яким звинуваченням щодо партії "Слуга народу", зокрема, у фальсифікаціях, маніпуляціях та домовленостях із корумпованими елітами, вважаємо за необхідне забезпечити проведення політичною партією "Слуга народу" об'єктивних внутрішньопартійних виборів (праймеріз)".

Деталі: Депутати висловлюють переконання, що публічні праймеріз дадуть змогу партії "Слуга народу" висунути найбільш достойних та фахових кандидатів на посади мера Києва та голів міст обласного значення.

Від Зеленського просять ініціювати такі праймеріз.

 

Доповнюється...



powered by lun.ua
Головне сьогодні

ІнфографікаЧи переносять коронавірус мухи і комарі: МОЗ дало роз'яснення

МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон

Рада надумала перейменувати День захисника України

В окупованому Луганську від коронавірусу помер головний лікар профільної лікарні – ЗМІ

СБУ: Гордон сам ініціював і домовлявся про інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним

Запуск транспорту у Києві: не більше половини салону, маски, рукавички

Усі головні новини...
Останні новини
18:46
оновленоВелике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів – ЗМІ
18:43
Документ"Слуги" запропонували Зеленському провести праймеріз перед виборами мера Києва
18:32
За яких умов відкриють кінотеатри та концертзали – розповіли у Мінкульті
18:27
В Іспанії третій день поспіль менше 100 померлих від коронавірусу
18:13
Українка померла від коронавірусу у Британії
18:10
фотоПоліція піймала чоловіка, який вкрав поштову скриньку одного з телеканалів
18:08
Гривня продовжує зміцнюватися на міжбанку
17:53
У штабі ОС розповіли, де на Донбасі було "спекотно" протягом доби
17:49
На кордоні з Росією затримали українку, яка перебуває в розшуку за 4 статтями
17:49
МЗС хоче оновити економічний напрямок зовнішньої політики, Зеленський – за
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!