"Слуги" запропонували Зеленському провести праймеріз перед виборами мера Києва

Депутати з парламентської фракції "Слуга народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з пропозицією провести внутрішньопартійний відбір кандидатів на вибори мера Києва та інших міст.

Джерело: член фракції Олександр Качура у себе в телеграм-каналі

Пряма мова: "З колегами по фракції підписали звернення до лідера нашої партії, президента Володимира Зеленського. З проханням провести внутрішній праймеріз на висунення кандидата в мери Києва максимально відкрито і прозоро".

Дослівно у зверненні: "Все частіше у засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що проти нинішніх голів міст, а серед них і проти Київського міського голови Віталія Кличка, від політичної партії "Слуга народу" планують кулуарно висунути "технічних" кандидатів, які не матимуть шансів на перемогу у місцевих виборах. Задля запобігання будь-яким звинуваченням щодо партії "Слуга народу", зокрема, у фальсифікаціях, маніпуляціях та домовленостях із корумпованими елітами, вважаємо за необхідне забезпечити проведення політичною партією "Слуга народу" об'єктивних внутрішньопартійних виборів (праймеріз)".

Деталі: Депутати висловлюють переконання, що публічні праймеріз дадуть змогу партії "Слуга народу" висунути найбільш достойних та фахових кандидатів на посади мера Києва та голів міст обласного значення.

Від Зеленського просять ініціювати такі праймеріз.

Нагадаємо: Перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофимов нещодавно заявив, що на виборах мера Києва від "Слуги народу" буде сильна кандидатура, і це не обов'язково нардепи Микола Тищенко або Олександр Ткаченко.