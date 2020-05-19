"Слуги" предложили Зеленскому провести праймериз перед выборами мэра Киева

Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести внутрипартийный отбор кандидатов на выборы мэра Киева и других городов.

Источник: член фракции Александр Качура у себя в телеграм-канале

Прямая речь: "С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, Президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно".

Дословно в обращении: "Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть "технических" кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии "Слуга народа", в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)".

Детали: Депутаты убеждены, что публичные праймериз позволят партии "Слуга народа" выдвинуть наиболее достойных и профессиональных кандидатов на должности мэра Киева и глав городов областного значения.

От Зеленского просят инициировать такие праймериз.

Напомним: Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов недавно заявил, что на выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это не обязательно нардепы Николай Тищенко или Александр Ткаченко.