Все разделы
Укр / Рус

"Слуги" предложили Зеленскому провести праймериз перед выборами мэра Киева

Вторник, 19 мая 2020, 18:43

Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести внутрипартийный отбор кандидатов на выборы мэра Киева и других городов.

Источник: член фракции Александр Качура у себя в телеграм-канале

Прямая речь: "С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, Президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно".

 

Дополняется...



powered by lun.ua
Главное сегодня

ИнфографикаПереносят ли коронавирус мухи и комары: Минздрав дал разъяснение

МИД начал вести переговоры об открытии авиарейсов за границу

Рада решила переименовать День защитника Украины

В оккупированном Луганске от коронавируса умер главврач профильной больницы – СМИ

СБУ: Гордон сам инициировал и договаривался об интервью с Поклонской и Гиркиным

Запуск транспорта в Киеве: не более половины салона, маски, перчатки

Все главные новости...
Последние новости
18:46
Большое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ
18:43
Документ"Слуги" предложили Зеленскому провести праймериз перед выборами мэра Киева
18:32
При каких условиях откроют кинотеатры и концертзалы – рассказали в Минкульте
18:27
В Испании третий день подряд менее 100 умерших от коронавируса
18:13
Украинка умерла от коронавируса в Британии
18:10
фотоПолиция поймала мужчину, который украл почтовый ящик одного из телеканалов
18:08
Гривня продолжает укрепляться на межбанке
17:53
В штабе ОС рассказали, где на Донбассе было "жарко" в течение суток
17:49
На границе с Россией задержана украинка, которая находится в розыске по 4 статьям
17:49
МИД хочет обновить экономическое направление внешней политики, Зеленский – за
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!