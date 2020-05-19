"Слуги" предложили Зеленскому провести праймериз перед выборами мэра Киева

Депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести внутрипартийный отбор кандидатов на выборы мэра Киева и других городов.

Источник: член фракции Александр Качура у себя в телеграм-канале

Прямая речь: "С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, Президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно".

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