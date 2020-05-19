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Тимошенко замість засідання Ради перебувала у спа-готелі на Львівщині – "Схеми"

Вівторок, 19 травня 2020, 19:55

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання ВРУ 7 травня, на якому розглядалися невідкладні питання, пов’язані з боротьбою з епідемією коронавірусу, бо того тижня перебувала у п’ятизірковому спа-готелі на Львівщині Edem Resort Medical & Spa.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на "Схеми: корупція в деталях" 

Деталі: 7 травня народні депутати позачергово зібралися у Раді, щоб розглянути низку питань щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, впровадження обов’язкового тестування окремих категорій населення, оплату лікарняних для медиків та їхнього страхування. Того ж тижня до Юлії Тимошенко була прикута увага ЗМІ через те, що вона задекларувала більше 5 мільйонів доларів доходу, отриманого в США в якості компенсації за політичні репресії в часи президентства Віктора Януковича, але відмовилась назвати, хто саме сплатив їй ці кошти.

Утім Тимошенко пропустила позачергове засідання у ВР і не з’являлась того тижня в ефірах та на публіці.

Натомість, як з’ясували "Схеми", лідер "Батьківщини" замість участі у засіданні під час карантину перебувала в спа-готелі у селі Стрілки Львівської області – Edem Resort Medical & Spa.

Перебуваючи поблизу готельного комплексу, "Схемам" вдалось зафіксувати на території Edem Resort Toyota Camry, з якої вийшов багаторічний особистий охоронець Юлії Тимошенко. Пізніше ця автівка заїхала на територію Edem Resort. "Схеми" впізнали також особистого водія лідерки "Батьківщини".

Згодом журналісти помітили жінку, схожу на Юлію Тимошенко, яка заходила до будівлі.

 

В цей же день знімальна група зафіксувала однопартійця Тимошенко: Lexus, яким користується депутат Сергій Власенко, виїжджав з готелю.

 

Тимошенко не прокоментувала свій відпочинок, а Власенко заявив, що "не підтверджує та не спростовує" нічого.

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Передісторія:

  • Раніше стало відомо, що Тимошенко внесла зміни до матеріального становища та задекларувала майже 148,3 мільйона гривень (близько 5,5 млн доларів) від компанії Reid, Collins, Tsai LLP як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".
  • У 2019 році дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко.
  • Пізніше Тимошенко написала, що отримала більше 5 мільйонів доларів завдяки грошовій компенсації "збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років" і що "інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".

Теми: ТимошенкоВерховна РадакоронавірусЛьвівщина


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