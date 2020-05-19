Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час карантину пропустила позачергове засідання ВРУ, оскільки перебувала у п’ятизірковому спа-готелі на Львівщині разом із колегою Сергієм Власенком та "свободівцем" Ігорем Кривецьким. У Тимошенко кажуть, що це брехня.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: 7 травня народні депутати позачергово зібралися у Раді, щоб розглянути низку питань щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, впровадження обов’язкового тестування окремих категорій населення, оплату лікарняних для медиків та їхнього страхування. Того ж тижня до Тимошенко була прикута увага ЗМІ через те, що вона задекларувала більше $5 мільйонів доходу, отриманого в США.

Утім Тимошенко пропустила позачергове засідання у ВР і не з’являлась того тижня в ефірах та на публіці.

Натомість, як з’ясували "Схеми", лідер "Батьківщини" замість участі у засіданні під час карантину перебувала в спа-готелі у селі Стрілки Львівської області – Edem Resort Medical & Spa.

Згодом журналісти помітили жінку, схожу на Юлію Тимошенко, яка заходила до будівлі.

В цей же день знімальна група зафіксувала однопартійця Тимошенко: Lexus, яким користується депутат Сергій Власенко, виїжджав з готелю.

Перебуваючи поблизу готельного комплексу, "Схемам" вдалось зафіксувати на території Edem Resort Toyota Camry, з якої вийшов багаторічний особистий охоронець Юлії Тимошенко. Пізніше ця автівка заїхала на територію Edem Resort. "Схеми" впізнали також особистого водія лідерки "Батьківщини".

Тимошенко не прокоментувала свій відпочинок, а Власенко заявив, що "не підтверджує та не спростовує" нічого.

Готельний комплекс Edem Resort Medical & Spa належить бізнесменові, екс-народному депутату, заступникові голови Всеукраїнського об’єднання "Свобода" й одному з основних спонсорів цієї партії Ігореві Кривецькому.

Його журналісти також зафіксували на території готельного комплексу. Зокрема, Кривецький сів в автомобіль – і кортеж із трьох машин, серед яких вище згадана Toyota Camry з особистим охоронцем Юлії Тимошенко, одночасно виїхав із території комплексу.

Пізніше у пресслужбі Юлії Тимошенко назвали сюжет програми "Схеми" "неправдою і маніпуляцією".

Пряма мова прессекретаря Тимошенко Марини Сороки у коментарі "Українській правді": "Висновки журналістів "Схем" – це неправда та відверта маніпуляція, бажання зв'язати події̈, які відбулися в різні дні. Розповідаючи про позачергове засідання парламенту, яке відбулося 7 травня, журналісти показують відео від 9-го травня, де начебто є людина, яка може бути Юлією Тимошенко".

Деталі: Речник Тимошенко не повідомила, з якої причини лідерка "Батьківщини" пропустила засідання Верховної Ради 7 травня.

Вона наголосила, що "7 травня Юлія Володимирівна не була на Львівщині, а у свої вихідні вона може перебувати, де хоче".

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Передісторія:

Раніше стало відомо, що Тимошенко задекларувала майже 148,3 мільйона гривень (близько 5,5 млн доларів) від американських компаній як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років".

Ігор Кривецький – депутат Верховної Ради 7 скликання, більше відомий як "Пупс". У 2014 році він фінансував партію "Свобода" на виборах. Кривецький як заступник голови партії та керівник економічної ради "Свободи" тоді пропонував кандидатів в уряд на рівні заступників міністрів.

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