Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время карантина пропустила внеочередное заседание ВРУ, поскольку находилась в пятизвездочном спа-отеле на Львовщине вместе с коллегой Сергеем Власенко и "свободовцем" Игорем Кривецким. У Тимошенко говорят, что это ложь.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: 7 мая народные депутаты внеочередно собрались в Раде, чтобы рассмотреть ряд вопросов противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19, в частности, внедрение обязательного тестирования отдельных категорий населения, оплату больничных для медиков и их страхования. На той же неделе к Тимошенко было приковано внимание СМИ из-за того, что она задекларировала более $5 млн дохода, полученного в США.

Впрочем, Тимошенко пропустила внеочередное заседание в ВР и не появлялась на той неделе в эфирах и на публике.

Зато, как выяснили "Схемы", лидер "Батькивщины" вместо участия в заседании во время карантина находилась в спа-отеле в селе Стрелки Львовской области - Edem Resort Medical & Spa.

Впоследствии журналисты заметили женщину, похожую на Юлию Тимошенко, которая заходила в здание.

В этот же день съемочная группа зафиксировала однопартийца Тимошенко: Lexus, которым пользуется депутат Сергей Власенко, выезжал из отеля.

Тимошенко не прокомментировала свой отдых, а Власенко заявил, что "не подтверждает и не опровергает" ничего.

Находясь вблизи гостиничного комплекса, "схемы" удалось зафиксировать на территории Edem Resort Toyota Camry, из которой вышел многолетний личный охранник Юлии Тимошенко. Позже эта машина заехала на территорию Edem Resort. "Схемы" узнали также личного водителя лидера "Батькивщины".

Гостиничный комплекс Edem Resort Medical & Spa принадлежит бизнесмену, экс-народному депутату, заместителю председателя Всеукраинского объединения "Свобода" и одному из основных спонсоров этой партии Игорю Кривецкому.

Его журналисты также зафиксировали на территории гостиничного комплекса. В частности, Кривецкий сел в автомобиль и кортеж из трех машин, среди которых вышеупомянутая Toyota Camry с телохранителем Юлии Тимошенко, одновременно выехал с территории комплекса.

Позже в пресс-службе Юлии Тимошенко назвали сюжет программы "Схемы" "ложью и манипуляцией".

Прямая речь пресс-секретаря Тимошенко Марины Сороки в комментарии "Украинской правде": "Выводы журналистов "Схем" – это неправда и откровенная манипуляция, желание связать события, которые произошли в разные дни. Рассказывая о внеочередном заседании парламента, которое состоялось 7 мая, журналисты показывают видео от 9 мая, где якобы есть человек, который может быть Юлией Тимошенко".

Детали: Пресс-секретарь Тимошенко не сообщила, по какой причине лидер "Батькивщины" пропустила заседание Верховной Рады 7 мая.

Она отметила, что "7 мая Юлия Владимировна не была на Львовщине, а в свои выходные она может находиться, где хочет".

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Предыстория:

Ранее стало известно, что Тимошенко задекларировала 148,3 миллиона гривен (около 5,5 млн долларов) от американских компаний как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов".

Игорь Кривецкий – депутат Верховной Рады 7 созыва, больше известный как "Пупс". В 2014 году он финансировал партию "Свобода" на выборах. Кривецкий как заместитель главы партии и руководитель экономического совета "Свободы" тогда предлагал кандидатов в правительство на уровне заместителей министров.

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