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Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"

Вівторок, 19 травня 2020, 23:41

Офіс Генпрокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо "плівок Деркача".

Джерело: джерела "Української правди" у ОГП

Деталі: Розслідування розпочате за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч.2 ст. 364 (Зловживаня владою або службовим становищем) ККУ.

До матеріалів провадження долучать надану нардепом Андрієм Деркачем флешку із аудіозаписами, де звучать голоси, схожі на голоси п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, ексвіцепрезидента США Джо Байдена та ексдержсекретаря США Джона Керрі.

Передісторія: 19 травня Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".   

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораПорошенко


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