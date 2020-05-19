Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене"

Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленках Деркача".

Источник: источники "Украинской правды" в ОГП

Детали: Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Предыстория: 19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.