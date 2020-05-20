За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 

19 травня у світі діагностували 94 813 заражень COVID-19, це на 6 000 більше, ніж 18 травня.

Джерело: Worldometers

Деталі: у США за минулу добу діагностували 20 289 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 16 517, в Росії 9263, Індії 6147, Перу 4550.

18 травня у США діагностували 22 630 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 14 288, в Росії 8926, Індії 4630, Великій Британії 2711.

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