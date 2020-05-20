Усі розділи
Укр / Рус

За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 

Середа, 20 травня 2020, 04:25

19 травня у світі діагностували 94 813 заражень COVID-19, це на 6 000 більше, ніж 18 травня.

Джерело: Worldometers

Деталі: у США за минулу добу діагностували 20 289 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 16 517, в Росії 9263, Індії 6147, Перу 4550.

18 травня у США діагностували 22 630 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 14 288, в Росії 8926, Індії 4630, Великій Британії 2711.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:  

  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСБУ затримала відомого на весь світ хакера

фото, відеоТимошенко замість роботи у парламенті провела день у спа-готелі на Львівщині – "Схеми"

В Італії відновилося зростання смертності і числа нових заражень коронавірусом

оновленоВелике журі США розглядає справу Коломойського щодо відмивання коштів – ЗМІ

ІнфографікаЧи переносять коронавірус мухи і комарі: МОЗ дало роз'яснення

МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон

Усі головні новини...
коронавірус
Трамп: ВООЗ повинна навести порядок, інакше США не буде з ними зв'язуватися
В МЗС розповіли, скільки українців померло від COVID-19
У Росії вже 300 тисяч заражень коронавірусом. 150 тисяч в Москві
Останні новини
04:46
Презентацію iPhone 12 перенесли через коронавірус — Apple Insider
04:25
За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 
04:10
Трамп: ВООЗ повинна навести порядок, інакше США не буде з ними зв'язуватися
03:35
В МЗС розповіли, скільки українців померло від COVID-19
03:11
Кримського татарина етапували до російської колонії
02:33
У Росії вже 300 тисяч заражень коронавірусом. 150 тисяч в Москві
01:59
Вертоліт Повітряно-космічних сил Росії розбився в Підмосков'ї
01:32
SpaceX відклала запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink
01:06
12 мільйонів громадян у США пройшли тест на коронавірус
00:31
У нардепа з “Батьківщини” діагностували COVID-19
Усі новини...