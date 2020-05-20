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За сутки в мире подтверждено 94 813 новых случаев COVID-19

Среда, 20 мая 2020, 04:25

19 мая в мире диагностировали 94 813 заражений COVID-19, это на 6000 больше, чем 18 мая.

Источник: Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 20289 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 16517, в России 9263, Индии 6147, Перу 4550.

18 мая в США диагностировали 22630 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 14288, в России 8926, Индии 4630, Великобритании 2711.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Секретные службы США провели анализ и пришли к выводу, что Китай в начале января скрыл масштабы вспышки и высокую степень опасности коронавируса с целью провести закупку лекарств и средств защиты от болезни.

Темы: коронавирус


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