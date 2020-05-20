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В США COVID-19 діагностовано у понад півтора мільйона людей

Середа, 20 травня 2020, 06:21
В США COVID-19 діагностовано у понад півтора мільйона людей

В США новий коронавірус виявили у 1 570 583 громадян.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: з початку епідемії COVID-19, в США діагностовано 1 570 583 випадків захворювання на коронавірус. 361 180 пацієнтів вже одужало та 93 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Всього на коронавірус перевірили 12 575 413 громадян.

 
CNN

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Теми: коронавірусСША
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