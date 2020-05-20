Все разделы
Укр / Рус

В США COVID-19 диагностирован у более полутора миллиона человек

Среда, 20 мая 2020, 06:21

В США новый коронавирус обнаружили в 1 570 583 граждан.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: с начала эпидемии COVID-19, в США диагностировано 1 570 583 случаев заболевания коронавирусом. 361 180 пациентов уже выздоровели и 93 533 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Всего на коронавирус проверили 12 575 413 граждан.

 
CNN

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки в мире подтверждено 94 813 новых случаев COVID-19

видеоСБУ задержала всемирно известного хакера

фото, видеоТимошенко вместо работы в парламенте провела день в спа-отеле на Львовщине – "Схемы"

В Италии возобновился рост смертности и числа новых заражений коронавирусом

обновленоБольшое жюри США рассматривает дело Коломойского по отмыванию средств – СМИ

ИнфографикаПереносят ли коронавирус мухи и комары: Минздрав дал разъяснение

Все главные новости...
коронавирус
Презентацию iPhone 12 перенесли из коронавирус — Apple Insider
За сутки в мире подтверждено 94 813 новых случаев COVID-19
Трамп: ВОЗ должна навести порядок, иначе США не будет с ними связываться
Последние новости
06:21
В США COVID-19 диагностирован у более полутора миллиона человек
04:46
Презентацию iPhone 12 перенесли из коронавирус — Apple Insider
04:25
За сутки в мире подтверждено 94 813 новых случаев COVID-19
04:10
Трамп: ВОЗ должна навести порядок, иначе США не будет с ними связываться
03:35
В МЗС рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19
03:11
Крымского татарина этапировали в российскую колонию
02:33
В России уже 300 тысяч заражений коронавирусом. 150 000 в Москве
01:59
Вертолет Воздушно-космических сил России разбился в Подмосковье
01:32
SpaceX отложила запуск очередной партии интернет-спутников Starlink
01:06
12 миллионов граждан в США прошли тест на коронавирус
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!