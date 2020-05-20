В США COVID-19 диагностирован у более полутора миллиона человек

В США новый коронавирус обнаружили в 1 570 583 граждан.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: с начала эпидемии COVID-19, в США диагностировано 1 570 583 случаев заболевания коронавирусом. 361 180 пациентов уже выздоровели и 93 533 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Всего на коронавирус проверили 12 575 413 граждан.

CNN

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире