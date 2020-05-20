Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині



Кілька десятків сезонних сільськогосподарських працівників з Румунії протестували у вівторок в Бонні проти низької заробітної плати і тривалого робочого дня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Adevarul.ro.

Протестувальники пройшли містом і дійшли до румунського консульства. Вони скаржилися, що не отримали зарплату за квітень, і що румунська влада не зробили нічого, щоб допомогти їм.

"Німецька спаржа пахне експлуатацією", - заявив один з протестувальників.

Сезонним працівникам сільського господарства з Румунії та інших країн Східної Європи дозволили поїхати в Німеччину на збір фруктів та овочів попри пандемію коронавірусу.

Вони скаржилися на тривалий робочий день, низьку заробітну плату і погані умови праці.

Як заявила речниця румунського МЗС Оана Даріе в ефірі TVR, посадовці румунського консульства в Бонні провели переговори з представниками румунських працівників. За її словами, мова йде про 250 румунських громадян, які працювали на фермі, що нещодавно розпочала справу про банкрутство. Половина з них хоче залишитися в Німеччині.

Для румунів, які хочуть повернутися в країну, влада Румунії хоче надати чартерний рейс.