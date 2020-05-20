Сезонные работники из Румынии устроили протест в Германии

Несколько десятков сезонных сельскохозяйственных работников из Румынии протестовали во вторник в Бонне против низкой заработной платы и продолжительного рабочего дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Adevarul.ro.

Протестующие прошли по городу и дошли до румынского консульства. Они жаловались, что не получили зарплату за апрель, и румынские власти не сделали ничего, чтобы помочь им.

"Немецкая спаржа пахнет эксплуатацией", - заявил один из протестующих.

Сезонным работникам сельского хозяйства из Румынии и других стран Восточной Европы разрешили поехать в Германию на сбор фруктов и овощей несмотря на пандемию коронавируса.

Они жаловались на долгий рабочий день, низкую заработную плату и плохие условия труда.

Как заявила пресс-секретарь румынского МИД Оана Дарие в эфире TVR, чиновники румынского консульства в Бонне провели переговоры с представителями румынских работников. По ее словам, речь идет о 250 румынских гражданах, работавших на ферме, которая недавно начала дело о банкротстве. Половина из них хочет остаться в Германии.

Для румын, которые хотят вернуться в страну, власти Румынии хотят предоставить чартерный рейс.