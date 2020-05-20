Зеленський журналістам: На наступний раз підготуйте формат пресконференції

Президент Володимир Зеленський пропонує журналістам на наступну пресконференцію підготувати пропозиції щодо формату, який би дозволив брати участь у ній усім охочим.

Джерело: пресконференція Зеленського, приурочена до першої річниці інаугурації його як президента

Пряма мова: "Минулого разу у нас була пресконференція ("марафон") 14 годин. Дайте мені, будь ласка, слово, що сьогодні вона буде трошечки коротша.

Хочу домовитися, що, як у спорті матч відбудеться при будь-якій погоді, наша пресконференція чи пресдіалог – навіть якщо піде дощ, будемо продовжувати.

Мені сказали сьогодні зранку, що є якісь питання, що не всіх журналістів зареєстрували. Я знаю, що це дуже важливо для журналістів.

Я готовий відповідати на будь-які питання, але ви знаєте, що у нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Тому наступного разу на нашу пресконференцію ми чекаємо від журналістської спільноти: підготуйте нам пропозицію, як я можу спілкуватися з усіма журналістами – формат пресконференції".

Деталі: Зеленський сказав, що пафосних промов говорити не буде і перейде одразу до відповідей на запитання журналістів.

Однак президент порадів, що "декілька днів поспіль у нас дуже гарна статистика: кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали".

Журналістам перед початком розмови роздали таблички, які вони можуть піднімати, задаючи питання.