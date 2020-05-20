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Зеленський журналістам: На наступний раз підготуйте формат пресконференції

Середа, 20 травня 2020, 10:48

Президент Володимир Зеленський пропонує журналістам на наступну пресконференцію підготувати пропозиції щодо формату, який би дозволив брати участь у ній усім охочим.

Джерело: пресконференція Зеленського, приурочена до першої річниці інаугурації його як президента

Пряма мова: "Хочу домовитися, що, як у спорті матч відбудеться при будь-якій погоді, наша пресконференція чи пресдіалог – навіть якщо піде дощ, будемо продовжувати.

Мені сказали сьогодні зранку, що є якісь питання, що не всіх журналістів зареєстрували. Я знаю, що це дуже важливо для журналістів.

Я готовий відповідати на будь-які питання, але ви знаєте, що у нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Тому наступного разу на нашу пресконференцію ми чекаємо від журналістської спільноти: підготуйте нам пропозицію, як я можу спілкуватися з усіма журналістами – формат пресконференції".

Деталі: Зеленський сказав, що пафосних промов говорити не буде і перейде одразу до відповідей на запитання журналістів.

Однак президент порадів, що "декілька днів поспіль у нас дуже гарна статистика: кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали".

Теми: Зеленський


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