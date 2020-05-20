Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський журналістам: На наступний раз підготуйте формат пресконференції

Середа, 20 травня 2020, 10:48
Зеленський журналістам: На наступний раз підготуйте формат пресконференції

Президент Володимир Зеленський пропонує журналістам на наступну пресконференцію підготувати пропозиції щодо формату, який би дозволив брати участь у ній усім охочим.

Джерело: пресконференція Зеленського, приурочена до першої річниці інаугурації його як президента

Пряма мова: "Минулого разу у нас була пресконференція ("марафон") 14 годин. Дайте мені, будь ласка, слово, що сьогодні вона буде трошечки коротша.

Хочу домовитися, що, як у спорті матч відбудеться при будь-якій погоді, наша пресконференція чи пресдіалог – навіть якщо піде дощ, будемо продовжувати.

Мені сказали сьогодні зранку, що є якісь питання, що не всіх журналістів зареєстрували. Я знаю, що це дуже важливо для журналістів.

Я готовий відповідати на будь-які питання, але ви знаєте, що у нас у країні близько 40 тисяч журналістів. Тому наступного разу на нашу пресконференцію ми чекаємо від журналістської спільноти: підготуйте нам пропозицію, як я можу спілкуватися з усіма журналістами – формат пресконференції".

 

Деталі: Зеленський сказав, що пафосних промов говорити не буде і перейде одразу до відповідей на запитання журналістів.

Однак президент порадів, що "декілька днів поспіль у нас дуже гарна статистика: кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, дорівнює кількості людей, які одужали".

 

Журналістам перед початком розмови роздали таблички, які вони можуть піднімати, задаючи питання.

Олена Рощенко ,УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Останні новини
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
Усі новини...
Реклама: