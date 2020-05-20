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Зеленский журналистам: На следующий раз подготовьте формат пресс конференции

Среда, 20 мая 2020, 10:48

Президент Владимир Зеленский предлагает журналистам на следующую пресс-конференцию подготовить предложения по формату, который бы позволил участвовать в ней всем желающим.

Источник: пресс-конференция Зеленского, приуроченная к первой годовщине инаугурации его как президента

Прямая речь: "Хочу договориться, что, как в спорте матч состоится при любой погоде, наша пресс-конференция или пресс-диалог – даже если пойдет дождь, будем продолжать.

Мне сказали сегодня утром, что есть вопрос, что не всех журналистов зарегистрировали. Я знаю, что это очень важно для журналистов.

Я готов отвечать на любые вопросы, но вы знаете, что у нас в стране около 40 тысяч журналистов. Поэтому в следующий раз на нашу пресс-конференцию мы ждем от журналистского сообщества: подготовьте нам предложения, как я могу общаться со всеми журналистами – формат пресс конференции".

 

Детали: Зеленский сказал, что пафосных речей говорить не будет и перейдет сразу к ответам на вопросы журналистов.

Однако президент порадовался, что "несколько дней подряд у нас очень хорошая статистика: количество людей, заболевших коронавирусной болезнью, равно количеству людей, которые выздоровели".

 

Журналистам перед началом разговора раздали таблички, которые они могут поднимать, задавая вопросы.

Темы: Зеленский


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