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Видання Шарія акредитували на пресконференцію до Зеленського, низку ЗМІ – ні

Вівторок, 19 травня 2020, 23:10
Видання Шарія акредитували на пресконференцію до Зеленського, низку ЗМІ – ні

Головний редактор "Шарій.нет" Ольга Шарій заявила, що отримала акредитацію на пресконференцію до президента Володимира Зеленського на 20 травня.

Джерело: Facebook

Деталі: Редакторка Шарій прикріпила скріншот повідомлення, яке вона надіслала до Офісу президента з проханням надати акредитацію і написала "У нас ОК". Проте вона не показала повідомлення, яке їй надіслали від Зеленського.

Журналістці Яніні Соколовій відмовили у акредитації.

Журналіст "Схем" Михайло Ткач також повідомив, що не потрапить на пресконференцію. Оскільки на всі проекти "Радіо Свобода" дали лише одну акредитацію, в редакції вирішили, що піде журналіст "Схем" Максим Савчук.

Білоруську службу "Радіо Свобода" також не запросили, на відміну від української.

"Бабелю", "Буквам" та "Главкому", "Українському тижню" відмовили.

Прессекретар президента Юлія Мендель каже, що жодних "теплих ванн" Зеленському завтра не готують.

Журналісти "Української правди" отримали акредитацію на пресконференцію президента.

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Передісторія: 10 жовтня 2019 року Зеленський дав пресконференцію на столичному фудкорті. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОфіс генпрокурора
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