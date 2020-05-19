Видання Шарія акредитували на пресконференцію до Зеленського, низку ЗМІ – ні

Головний редактор "Шарій.нет" Ольга Шарій заявила, що отримала акредитацію на пресконференцію до президента Володимира Зеленського на 20 травня.

Джерело: Facebook

Деталі: Редакторка Шарій прикріпила скріншот повідомлення, яке вона надіслала до Офісу президента з проханням надати акредитацію і написала "У нас ОК". Проте вона не показала повідомлення, яке їй надіслали від Зеленського.

Журналістці Яніні Соколовій відмовили у акредитації. Журналіст "Схем" Михайло Ткач також повідомив, що не потрапить на пресконференцію.

Білоруську службу "Радіо Свобода" також не запросили, на відміну від української.

"Бабелю", "Буквам" та "Главкому", "Українському тижню" відмовили.

"Українська правда" прийме участь у пресконференції Зеленського.

Прессекретар президента Юлія Мендель каже, що жодних "теплих ванн" Зеленському завтра не готують.

Читайте також: 14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський сказав журналістам

Передісторія: 10 жовтня 2019 року Зеленський дав пресконференцію на столичному фудкорті.