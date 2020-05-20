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З понеділка в Україні працюватиме транспорт і дитсадочки – Зеленський

Середа, 20 травня 2020, 11:04
З понеділка в Україні працюватиме транспорт і дитсадочки – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з 22 травня в Україні запрацює міський та приміський транспорт, а 25 травня відкриються дитячі садочки.

Джерело: пресконференція президента 20 травня

Пряма мова: "Що стосується транспорту, дитячих садочків, якщо ми розраховували, що це буде в іншому етапі трішки пізніше. Ми розуміємо, що сьогодні статистика гарна. Статистика нам дозволяє деякі етапи переносити і наближувати до сьогодення.

Наприклад, сьогодні на уряді розглянуть питання і з 22 травня запрацює транспорт міський і приміський. Між областями ми поки не можемо забезпечити транспорт, бо у нас тільки 6 областей готові до цього.

Транспорт працює з 22 числа, дитсадочки отримають всі вказівки від МОЗ щодо безпекової ситуації і з 25 числа, з понеділка, дитсадочки теж запрацюють".

Деталі: Президент також розповів, що медпрацівникам, які борються з коронавірусом в 15 областях, уже виплатили надбавку у 300%.

Нагадаємо: Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що поновлення роботи дитсадків в Україні можливе якщо число випадків коронавірусу буде йти до зниження.

Знати більше: Дитячі садки без іграшок і килимів. МОЗ виніс на громадське обговорення умови роботи

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийкарантинкоронавірус
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