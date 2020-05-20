С понедельника в Украине будет работать транспорт и детсады – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 22 мая в Украине заработает городской и пригородный транспорт, а 25 мая откроются детские садики.

Источник: прессконференция президента 20 мая

Прямая речь: "Что касается транспорта, детских садов, если мы рассчитывали, что это будет на другом этапе чуть позже. Мы понимаем, что сегодня статистика хорошая. Статистика нам позволяет некоторые этапы переносить и приближать.

Например, сегодня на правительстве рассмотрят вопросы и с 22 мая заработает транспорт городской и пригородный. Между областями мы пока не можем обеспечить транспорт, поскольку у нас только 6 областей готовы к этому.

Транспорт работает с 22 числа, детсады получат все указания от Минздрава относительно безопасности и с 25 числа, с понедельника, детсады тоже заработают".

Детали: Президент также рассказал, что медработникам, которые борются с коронавирусом в 15 областях, уже выплатили надбавку в 300%.

Напомним: Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что возобновление работы детсадов в Украине возможно если число случаев коронавируса будет стремиться к снижению.

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