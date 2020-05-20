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Зеленський: Вирок Порошенку ще попереду

Середа, 20 травня 2020, 11:32

Президент Володимир Зеленський каже, що покарання для його попередники, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

Джерело: Зеленський на пресконференції до річниця свого президентства

Пряма мова: "Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків.

Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вироки – це суд".

Деталі: Також президент прокоментував оприлюднення аудіозаписів, на яких нібито ексвіце-президент США Джозеф Байден розмовляє з Петром Порошенком. Зеленський сказав, що "це не останній дзвінок, яке побачать українці".

Водночас, глава держави зазначив, що реагувати на ці записи маю правоохоронні органи.

Передісторія: 19 травня Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації". 

Офіс генпрокурора після оприлюднення плівок відкрив справу за статтею "держзрада".

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленський


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