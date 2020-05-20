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Зеленський каже, що в ОРДЛО катастрофа з COVID-19, а допомогу Києва не взяли

Середа, 20 травня 2020, 11:31

Президент Володимир Зеленський заявляє, що реальна ситуація з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 на окупованій частину Донбасу жахлива, але від допомоги України окупанти відмовилися. 

Джерело: пресконференція Зеленськогоз нагоди першого року президентства

Пряма мова: "Ви знаєте, яка в них зараз ситуація з COVID-19? У мене ж є реальна інформація. У нас же є реальна кількість людей, яких вони там ховають – без закону. На яких немає ніяких засобів захисту.

Ми пропонували гуманітарну допомогу людям – звичайним людям. Вони не беруть, прикриваючись тим, що у них зараз COVID-19, "у нас все є". У них нічого немає. Немає інфекційних лікарень, немає достатньої кількості ліжок, немає засобів захисту.

Про що я зміг домовитися – я домовився вже напряму з "Червоним хрестом", і тоді вони запустили і готові до запуску й далі – гуманітарну допомогу від "Червоного хреста" 

Деталі: Зеленський навів цю інформацію на доказ того, що бойовики не можуть припинити стріляти і продовжують провокації.

Він зазначив, що за півтора місяці карантину десятки машин місії ОБСЄ бойовики не пропустили на окуповану територію.

Президент також сказав, що "вони не знають, що робити з гуманітарною кризою".

Україна ж дає воду окремими районам Донецької та Луганської областей, хоча окупанти за неї не платять.

Олена Рощенко, УП
Теми: ДонбасОРДЛОкоронавірус


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