Зеленский говорит, что в ОРДЛО катастрофа с COVID-19, а помощь Киева не взяли

Президент Владимир Зеленский заявляет, что реальная ситуация с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 на оккупированной части Донбасса ужасная, но от помощи Украины оккупанты отказались.

Источник: пресс-конференция Зеленского по случаю первого года президентства

Прямая речь: "Вы знаете, какая у них сейчас ситуация с COVID-19? У меня же есть реальная информация. У нас же есть реальное количество людей, которых они там хоронят – без закона. На которых нет никаких средств защиты.

Мы предлагали гуманитарную помощь – обычным людям. Они не берут, прикрываясь тем, что у них сейчас COVID-19, "у нас все есть". У них ничего нет. Нет инфекционных больниц, нет достаточного количества коек, нет средств защиты.

О чем я смог договориться – я договорился уже напрямую с "Красным крестом", и тогда они запустили и готовы к запуску и далее – гуманитарную помощь от "Красного креста".

Детали: Зеленский привел эту информацию в доказательство того, что боевики не могут прекратить стрелять и продолжают провокации.

Он отметил, что за полтора месяца карантина десятки машин миссии ОБСЕ боевики не пропустили на оккупированную территорию.

Президент также сказал, что "они не знают, что делать с гуманитарным кризисом".

Украина же дает воду отдельными районам Донецкой и Луганской областей, хотя оккупанты за нее не платят.