Усі розділи
Укр / Рус

Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було – Зеленський про Баканова

Середа, 20 травня 2020, 11:43

Президент Володимир Зеленський вважає Івана Баканова найкращим головою СБУ в історії України.

Джерело: пресконференція президента  

Пряма мова Зеленського: "Іван Баканов нічого не боїться. Все, що в нього є було придбано до політичної кар’єри, ще багато років тому. Навіть ще до того як він став працювати в студії "Квартал 95". У нього був його будинок, в якому він живе. Ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю і ви це знаєте, що такого чесного і професійного… може чогось не вистачає… але за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було".    

Теми: СБУЗеленськийБаканов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Вирок Порошенку ще попереду

ІнфографікаУкраїнці оцінили президентський рік Зеленського: ключові завдання провалив

З понеділка в Україні працюватиме транспорт і дитсадочки – Зеленський

Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч, за добу 16 смертей

За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"

Усі головні новини...
СБУ
СБУ затримала відомого на весь світ хакера
Підполковник СБУ брав хабар тоннами зерна і "засипався"
Зеленський змінив очільника центру СБУ по боротьбі з тероризмом
Останні новини
12:19
Кличко розповів ще про три осередки коронавірусу в Києві: гуртожитки і дитячий центр
12:16
Зеленський: однієї каденції не вистачить
12:11
Коронавірус у Києві: за добу плюс півсотні хворих, двоє померли
12:09
ІнфографікаСоціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту
12:09
Зеленський про мера Черкас: Я за один стіл з такими бандитами не сяду
12:09
"Треба боротися за інвестиції": Зеленський знизив планку для отримання "інвестняні"
12:03
Зеленський про резонансні справи: Аваков повинен довести до кінця справу Шеремета
12:02
Леонід Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського
12:00
"Оскар" хочуть перенести, хоч він аж у 2021 році
11:53
Президент сподівається "дотиснути" банки для дешевих кредитів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!