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Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було – Зеленський про Баканова

Середа, 20 травня 2020, 11:43
Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було – Зеленський про Баканова

Президент Володимир Зеленський вважає Івана Баканова найкращим головою СБУ в історії України.

Джерело: пресконференція президента  

Пряма мова Зеленського: "Іван Баканов нічого не боїться. Все, що в нього є було придбано до політичної кар’єри, ще багато років тому. Навіть ще до того як він став працювати в студії "Квартал 95". У нього був його будинок, в якому він живе. Ми дійсно товаришуємо, я дійсно поважаю порядну людину. Я знаю і ви це знаєте, що такого чесного і професійного… може чогось не вистачає… але за цей рік він показав, що такого чесного голови СБУ в Україні ніколи не було".    

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗеленськийБаканов
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