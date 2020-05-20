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Такого честного главы СБУ в Украине еще не было – Зеленский о Баканове

Среда, 20 мая 2020, 11:43
Такого честного главы СБУ в Украине еще не было – Зеленский о Баканове

Президент Владимир Зеленский считает Ивана Баканова лучшим главой СБУ в истории Украины.

Источник: Прессконференция президента

Зеленский: "Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть было приобретено до политической карьеры, еще много лет назад. Даже еще до того как он стал работать в студии "Квартал 95".

У него был его дом, в котором он живет. Мы действительно дружим, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю и вы это знаете, что такого честного и профессионального... может чего-то не хватает... но за этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было".

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Темы: СБУЗеленскийБаканов
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