Усі розділи
Укр / Рус

Зеленський скаржиться на кадровий голод: Є незалежні енергетики в країні? Дайте мені!

Середа, 20 травня 2020, 11:49
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський скаржиться на великих кадровий голод щодо призначень на посади зокрема в уряді.

Джерело: Зеленський під час великого діалогу з пресою, відповідаючи на запитання УП

Пряма мова: "У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури.. Ми разом із прем’єром шукаємо, ми звертались до нашої культурної спільноти, звертались до багатьох людей, казали: дайте. Нам дуже складно знайти міністра освіти, енергетики…

Яку б людину ми не взяли в галузі енергетики, наступного дня ЗМІ пишуть "це точно людина Ахметова" чи "людина Коломойського" чи "пана Пінчука". То скажіть мені, де ж незалежні енергетики країні? Вони є? Дайте мені!

От вам, пане Романе (кореспондент УП), зараз роблю пропозицію працювати в Офісі президента, ви самі можете обрати посаду і потім відповідати за свої кроки і дії. Я вам наріжу програм дій і ви будете працювати як пан Єрмак 25 годин на добу.

Чому ви відмовляєтесь? Я не можу знайти багато людей, які були б і професійні і чисті, на жаль".

Українська правда
Теми: Зеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Вирок Порошенку ще попереду

ІнфографікаУкраїнці оцінили президентський рік Зеленського: ключові завдання провалив

З понеділка в Україні працюватиме транспорт і дитсадочки – Зеленський

Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевищила 19 тисяч, за добу 16 смертей

За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про "держзраду"

Усі головні новини...
Зеленський
Президент сподівається "дотиснути" банки для дешевих кредитів
Зеленський розповів, за що може розпустити Раду
Такого чесного голови СБУ в Україні ще не було – Зеленський про Баканова
Останні новини
12:19
Кличко розповів ще про три осередки коронавірусу в Києві: гуртожитки і дитячий центр
12:16
Зеленський: однієї каденції не вистачить
12:11
Коронавірус у Києві: за добу плюс півсотні хворих, двоє померли
12:09
ІнфографікаСоціологи оновили рейтинг партій: лідер набагато випереджає решту
12:09
Зеленський про мера Черкас: Я за один стіл з такими бандитами не сяду
12:09
"Треба боротися за інвестиції": Зеленський знизив планку для отримання "інвестняні"
12:03
Зеленський про резонансні справи: Аваков повинен довести до кінця справу Шеремета
12:02
Леонід Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського
12:00
"Оскар" хочуть перенести, хоч він аж у 2021 році
11:53
Президент сподівається "дотиснути" банки для дешевих кредитів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!