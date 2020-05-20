Зеленський скаржиться на кадровий голод: Є незалежні енергетики в країні? Дайте мені!

Президент Володимир Зеленський скаржиться на великих кадровий голод щодо призначень на посади зокрема в уряді.

Джерело: Зеленський під час великого діалогу з пресою, відповідаючи на запитання УП

Пряма мова: "У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури.. Ми разом із прем’єром шукаємо, ми звертались до нашої культурної спільноти, звертались до багатьох людей, казали: дайте. Нам дуже складно знайти міністра освіти, енергетики…

Яку б людину ми не взяли в галузі енергетики, наступного дня ЗМІ пишуть "це точно людина Ахметова" чи "людина Коломойського" чи "пана Пінчука". То скажіть мені, де ж незалежні енергетики країні? Вони є? Дайте мені!

От вам, пане Романе (кореспондент УП), зараз роблю пропозицію працювати в Офісі президента, ви самі можете обрати посаду і потім відповідати за свої кроки і дії. Я вам наріжу програм дій і ви будете працювати як пан Єрмак 25 годин на добу.

Чому ви відмовляєтесь? Я не можу знайти багато людей, які були б і професійні і чисті, на жаль".