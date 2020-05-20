Президент Владимир Зеленский жалуется на больших кадровый голод по назначениям на должности частности в правительстве.

Источник: Зеленский во время большого диалога с прессой, отвечая на вопрос УП

Прямая речь: "У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры .. Мы вместе с премьером ищем, мы обращались к нашей культурной общности, обращались ко многим людям, говорили: дайте. Нам очень сложно найти министра образования, энергетики...

Какого бы человека мы не взяли в области энергетики, на следующий день СМИ пишут "это точно человек Ахметова" или "человек Коломойского" или "г-на Пинчука". Скажите мне, где же независимые энергетики стране? Они есть? Дайте мне!

Вот вам, господин Роман (корреспондент УП), сейчас делаю предложение работать в Офисе президента, вы сами можете выбрать должность и потом отвечать за свои шаги и действия. Я вам нарежу программу действий и вы будете работать как господин Ермак 25 часов в сутки.

Почему вы отказываетесь? Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональные и чистые, к сожалению".