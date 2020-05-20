Зеленський: Жодного кума я не призначив на посаду, Єрмаку довіряю

Президент Володимир Зеленський каже, що призначає на посади "чистих" людей, яким довіряє.

Джерело: Зеленський під час великого діалогу з пресою, відповідаючи на запитання УП

Деталі: Кореспондент УП пригадав Зеленському його власні слова про "не призначати кумів та військових друзів" на відповідальні посади в державі. На запитання, чому на важливі посади глава держави призначає людей не за професійними якостями, а тих, із ким має дружні стосунки, Зеленський апелював, що жодного кума чи військового друга не призначив.

дмитро ларін, уп

Пряма мова: "Хто такий пан Єрмак?. Він не має досвіду як кінопродюсер, хай пробачить мені пан Єрмак. Він завжди бв досвідченим юристом. Пан Єрмак має саме ту освіту, яка потрібна голові Офісу (президента), як мені здається.. Бо це інститут міжнародних відносин, міжнародне право… Він не є моїм кумом, я йому довіряю".

Деталі: Стосовно генерального прокурора Ірини Венедіктової президент також заявив, що призначив людину "нову" для цієї сфери, але з послужним списком. Зеленський каже, що з Венедіктовою познайомився під час передвиборчої кампанії.

Стосовно інших призначень, як то свого близького друга Івана Баканова – головою СБУ – Зеленський зазначив лише, що в країні "кадровий голод".

Пізніше президент повернувся до цієї посади і заявив: такого чесного голови СБУ в Україні ще не було.