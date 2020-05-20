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Зеленський: однієї каденції не вистачить

Середа, 20 травня 2020, 12:16

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому може не вистачити однієї президентської каденції і він подумає, чи балотуватися на ще один строк.

Джерело: прессконференція президента 20 травня

Пряма мова: "Щиро? Однієї (каденції - ред.) не вистачить... Я йду на один термін, як і казав. Я бачу, що робота складна, ніхто "спасибі" не скаже, але якщо буде велилка підтримка народу України, я зможу про це думати.

Буду думати, у мене є чим".

Деталі: Заленський зазначив, що подумає, чи буде балотуватися на ще один строк.  

Також він додав, що будь-який кандидат, який має 10-15% підтримки на початок кампанії, не має права йти в президенти.

Що було раніше: 20 травня 2019 року Зеленський склав присягу президента України.

Під час президентської кампанії він запевняв, що йде лише на одну каденцію.

Чергові вибори президента України заплановані на весну 2024 року.

Передісторія: 

  • За результатами опитування КМІС, переважна більшість українців вважають, що Володимир Зеленський протягом року на посаді президента погано впорався з основними завданнями, які перед ним стояли.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Зеленськийпрезидентвибори


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