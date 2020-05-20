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Зеленский: одной каденции не хватит

Среда, 20 мая 2020, 12:16
Зеленский: одной каденции не хватит

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему может не хватить одной президентской каденции и он подумает, баллотироваться ли на еще один срок.

Источник: пресс-конференция президента 20 мая

Прямая речь: "Искренне? Одной (каденции - ред.) не хватит... Я иду на один срок, как и говорил. Я вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет, но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать... Буду думать, у меня есть чем".

Детали: Заленский отметил, что подумает, будет ли баллотироваться на еще один срок.

Он считает, что любой кандидат, который имеет 10-15% поддержки на начало кампании, не имеет права идти в президенты, потому что его не поддерживает народ Украины.

Президент добавил, что результаты опросов 2020 года свидетельствуют о том, что его до сих пор поддерживает большинство украинцев. В частности, результаты различных социологических исследований свидетельствуют о том, что в первом туре выборов Зеленского готовы поддержать 40% украинцев, а во втором - 75%.

Также Зеленский сказал, что "не гонится за рейтингами".

Что было раньше: 20 мая 2019 года Зеленский принес присягу президента Украины.

Во время президентской кампании он уверял, что идет только на одну каденцию.

Очередные выборы президента Украины запланированы на весну 2024 года.

Предыстория:

  • По результатам опроса КМИС, подавляющее большинство украинцев считают, что Владимир Зеленский в течение года на посту президента плохо справился с основными задачами, которые перед ним стояли.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленскийпрезидентвиборырейтинг
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