Зеленський заявив, що олігархи не можуть натиснути на нього, і пожартував про ЗМІ

Президент Володимир Зеленський заявляє, що хоче мати конструктивні й нелобістські взаємини з олігархами, а доказом своєї незалежності вважає критику його дій у засобах масової інформації.

Джерело: підсумкова пресконференція Зеленського за перший рік президентства

Деталі: Журналістка зазначила, що президенту вдалося "встановити доброчинну відстань з олігархами", і запитала, чи було це стратегією чи випадковістю.

Пряма мова Зеленського: "Хто я такий? Я стратегія чи випадковість? Я такий, як я є. І я будую відносини з людьми так, як я можу, і так, як я хочу. І поки я будую свої відносини, як я хочу, я буду незалежним… від фінансових груп і олігархів.

Я не є лобістом їхніх інтересів. Вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть, чи бояться, чи розуміють, що немає сенсу в тому, щоб мені це пропонувати.

Десь воно пролазить іноді. Тому коли мене запитують, чому ми когось звільняємо, – іноді з таких причин. Не тільки поповнення бюджету. Іноді знаємо від кого прийшов.

Мої відносини з ними повинні бути дуже простими. Я готовий захищати робочі місця і захищати українців, які працюють на їхніх підприємствах.

Я надам повну незалежність Антимонопольному комітету з приводу своїх дій у бік тих чи інших фінансових груп.

Зі мною, напевно, не можна домовитися тільки про дуже важливі речі: Донбас – давайте вкладати гроші в території, які зараз не окуповані, щоб показати окупованій території, як повинна виглядати країна і як ви (жителі ОРДЛО – ред,) будете виглядати, коли ми вас деокупуємо. Тут я з ними говорю – і вони готові вкладати свої гроші. Я готовий говорити з бізнесом і олігархами "давай будувати лікарні"

Мені нічого не треба. Що я можу для них за це зробити? Тільки рівні правила. Все, більше нічого. І це і є моя стратегія. Я хочу, щоб вони жили і працювали за законом.

У нас є складні речі, коли вони контролюють той чи інший напрямок. Але потрошку це змінюється.

Подивіться на засоби масової інформації, які належать таким людям. У мене ж немає "теплої ванни" (від журналістів), правильно? Це і є вам відповідь про мої стосунки.

Коли ви побачите, що на всіх каналах будуть казати (розкатистим голосом – ред.): "Наш кормчий, товарищ Зеленский, смог в 5-летку, а вот дать бы ему изменить Конституцию – и еще лет 20 поработать", – отоді пиши пропало. А поки що всі проти нас".

Передсторія: 16 березня президент Володимир Зеленський провів зустріч з олігархами, вони говорили про допомогу великого бізнесу медичній системі у боротьбі з епідемією COVID-19.

"Українська правда" писала, що Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Ігор Палиця, Віктор Пінчук, Андрій Веревський, Юрій Косюк, Андрій Ставніцер та Олександр Ярославський розділили області для кураторства.