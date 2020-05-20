Зеленский заявил, что олигархи не могут надавить на него, и пошутил о СМИ

Президент Владимир Зеленский заявляет, что хочет иметь конструктивные и нелоббистские взаимоотношения с олигархами, а доказательством своей независимости считает критику его действий в средствах массовой информации.

Источник: итоговая пресс-конференция Зеленского за первый год президентства

Детали: Журналистка отметила, что президенту удалось "установить благотворительное расстояние с олигархами", и спросила, было ли это стратегией или случайностью.

Прямая речь Зеленского: "Кто я такой? Я стратегия или случайность? Я такой, как я есть. И я строю отношения с людьми так, как я могу, и так, как я хочу. И пока я строю свои отношения, как я хочу, я буду независимым... от финансовых групп и олигархов.

Я не лоббист их интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят, боятся, понимают, что нет смысла в том, чтобы мне это предлагать.

Где-то оно пролезает иногда. Поэтому когда меня спрашивают, почему мы кого-то увольняем, – иногда по таким причинам. Не только пополнение бюджета. Иногда знаем от кого пришел.

Мои отношения с ними должны быть очень простыми. Я готов защищать рабочие места и защищать украинцев, работающих на их предприятиях.

Я предоставлю полную независимость Антимонопольному комитету по поводу своих действий в сторону тех или иных финансовых групп.

Со мной, наверное, нельзя договориться только об очень важных вещах: Донбасс – давайте вкладывать деньги в территории, которые сейчас не оккупированы, чтобы показать оккупированной территории, как должна выглядеть страна и как вы (жители ОРДЛО – ред,) будете выглядеть, когда мы вас деоккупируем. Здесь я с ними говорю – и они готовы вкладывать свои деньги. Я готов говорить с бизнесом и олигархами "давай строить больницы".

Мне ничего не надо. Что я могу для них за это сделать? Только равные правила. Все, больше ничего. И это и есть моя стратегия. Я хочу, чтобы они жили и работали по закону.

У нас есть сложные вещи, когда они контролируют то или иное направление. Но понемногу это меняется.

Посмотрите на средства массовой информации, принадлежащие таким людям. У меня же нет "теплой ванны" (от журналистов), правильно? Это и есть вам ответ о моих отношениях.

Когда вы увидите, что на всех каналах будут говорить (раскатистым голосом – ред.): "Наш кормчий, товарищ Зеленский, смог в 5-летку, а вот дать бы ему изменить Конституцию – и еще лет 20 поработать", - тогда пиши пропало. А пока все против нас".