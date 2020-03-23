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Зеленський просив олігархів взяти області під кураторство через Covid-19

Понеділок, 23 березня 2020, 11:17
Зеленський просив олігархів взяти області під кураторство через Covid-19
Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський попросив олігархів та крупних бізнесменів допомогти у боротьбі з коронавірусом і взяти під кураторство області, де у них є активи і відповідно ресурси та люди.

Джерело: стаття "Української правди" "Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом"

Дослівно: "Крім звичайних органів влади президент Зеленський задіяв і досить несподівані механізми – співпраці з олігархами та крупними бізнесменами.  

Готовність відкрито зібрати олігархів на Банковій може свідчити, або про нахабство нового президента, або про крайню складність ситуації, в якій опинилась країна".

Деталі: Зустріч з олігархами відбулася 16 березня. Сам Зеленський після неї розповів, що зібрав олігархів та бізнес, щоб зібрати гроші на боротьбу з вірусом, і домовився з ними створити окремий фонд на ліки та на різні лікарські засоби. На це, відзначив президент, треба близько 12-13 мільярдів гривень.  

За словами одного з учасників зустрічі, розмова у Зеленського справила на нього досить гнітюче враження, бо він не побачив якогось зрозумілого плану, як влада збирається втримувати ситуацію.

Інший учасник зустрічі додав також, що президент попросив не лише фінансової допомоги, але й щоб кожен із присутніх взяв на себе кураторство за окремою областю, де має активи і відповідно ресурси і людей.

За словами учасників зустрічі, області розділили так:

  • Рінат Ахметов – Івано-Франківська, Львівська, Донецька, Луганська; плюс міста, де він має вплив, як, наприклад, Кривий Ріг;
  • Ігор Коломойський – Запорізька область;
  • Ігор Палиця (на зустрічі присутній не був, але має давню історію особистих стосунків з Зеленським) – Волинська область разом з Коломойським і Тернопільська область (щоправда новий голова Тернопільщини начебто відмовився працювати з людиною Палиці);
  • Віктор Пінчук – Дніпропетровська область;
  • Андрій Веревський – Полтавська і Кіровоградська області;
  • Юрій Косюк – Вінницька і Черкаська області;
  • Андрій Ставніцер – Одеська область;
  • Олександр Ярославський – Харківська область.

Зазначається, що Коломойський послухав президента і відповів, що з радістю допоміг би, але у нього заблоковані рахунки.

Але президент просив помагати не тільки грошима, а й людьми, мовляв, у кожній області є великі підприємства з професійними менеджерами, які на місцях могли б допомагати місцевій владі.

Також повідомляється, що деякі з олігархів дуже специфічно сприйняли заклик Зеленського допомогти місцевій владі. І вирішили її замінити. Наприклад, так сталося у Харкові. Бізнесмен Ярославський, повернувшись від Зеленського, вирішив створити паралельний кризовий штаб, хоч у голови ОДА Олексія Кучера уже був один. 

Кучер не так собі уявляв свою роль і ув'язався у публічну перепалку з Ярославським-Кернесом.

Передісторія: 

  • Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.

Українська правда

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Теми: Зеленськийолігархибізнескоронавірус
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