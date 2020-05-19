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Шмигаль уточнив, як послаблять карантин у середу

Вівторок, 19 травня 2020, 09:39
Шмигаль уточнив, як послаблять карантин у середу

20 травня Кабінет міністрів планує передбачити наступні кроки з послаблення карантину в Україні.

Джерело: Telegram-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова: "У середу, на засіданні Кабміну, ми розглянемо питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²).

Водночас уряд розгляне можливість відновлення роботи дитячих садочків та метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація. Щодо цього ми працюватимемо спільно з місцевою владою".

Нагадаємо: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні введуть 3 критерії щодо захворюваності на коронавірус, від яких буде залежати послаблення карантину у регіонах. 

МОЗ планує починати наступні етапи послаблення 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня.

Перше послаблення карантину Кабінет міністрів зробив з 11 травня.

Як очікується, однією з останніх знімуть заборону на масові заходи.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинКабінет міністрівШмигаль
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