Все разделы
Укр / Рус

С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин

Среда, 20 мая 2020, 14:50

С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин

Источник: заседание правительства

Детали: Члены Кабинета министров единогласно поддержали предложение министра здравоохранения Максима Степанова.

Новое постановление продолжит также действие постановления Кабмина от 11 марта (№211). Его доработают в течение среды.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "завтра это постановление нужно опубликовать".

Дословно Степанов: "Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня 2020 года на территории Украины карантина с учетом эпидемической ситуации в регионах.

Темы: карантинКабинет министровэпидемияCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о "пленках Ермака": Я знаю, кто это сделал

видеоЗеленский: одной каденции не хватит

Зеленский: Приговор Порошенко еще впереди

ИнфографикаУкраинцы оценили президентский год Зеленского: ключевые задачи провалил

С понедельника в Украине будет работать транспорт и детсады – Зеленский

Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

Все главные новости...
карантин
Мэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах
Зеленский о мэре Черкасс: Я с такими бандитами за один стол не сяду
Минздрав оплатил первые миллионы за китайские костюмы, которые на 40% дороже украинских
Последние новости
15:00
Президент хочет подключить Кличко к решению вопросов по Укрбуду
14:54
Рада отменила два заседания из-за коронавируса у депутата
14:52
Зеленский рассказал, как уговаривал Рябошапку быть генпрокурором, а тот упирался
14:50
С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин
14:36
МОЗ говорит, что препаратов для тяжелобольных хватит. "Пациенты" отрицают
14:34
В "Слуге народа" создают комиссию по расследованию возможного влияния Байдена на Порошенко
14:10
Зеленский о реформе УЗ: К этому вопросу перейдем через месяц
13:56
Зеленский признал недостаточное обсуждение Крыма на международных площадках
13:51
видеоМэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах
13:47
Сразу после COVID будут решительные шаги по главам ОГА – президент
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!