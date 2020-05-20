С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин
Среда, 20 мая 2020, 14:50
С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин
Источник: заседание правительства
Детали: Члены Кабинета министров единогласно поддержали предложение министра здравоохранения Максима Степанова.
Новое постановление продолжит также действие постановления Кабмина от 11 марта (№211). Его доработают в течение среды.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "завтра это постановление нужно опубликовать".
Дословно Степанов: "Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня 2020 года на территории Украины карантина с учетом эпидемической ситуации в регионах.