С 22 мая до 22 июня будет "адаптивный карантин" – Кабмин

С 22 мая по 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин

Источник: заседание правительства

Детали: Члены Кабинета министров единогласно поддержали предложение министра здравоохранения Максима Степанова.

Новое постановление продолжит также действие постановления Кабмина от 11 марта (№211). Его доработают в течение среды.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что "завтра это постановление нужно опубликовать".

Дословно Степанов: "Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня 2020 года на территории Украины карантина с учетом эпидемической ситуации в регионах.