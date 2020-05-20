Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня.
Джерело: телеграм Криклія та прем'єра Дениса Шмигаля
Дослівно: "Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менше 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи та поступово відновлювати роботу транспорту".
Деталі: Зокрема, за умови дотримання таких вимог у регіонах зможуть відновити:
- з 22 травня - регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні;
- з 25 травня - перевезення пасажирів у метро;
- з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні;
- з 1 червня - міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом
- з 15 червня - прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом".
При цьому обов’язкові вимогами безпеки – масочний режим, температурний скринінг працівників, постійна дезінфекція транспорту.
Міністр уточнив, що у випадку здійснення перевезення до регіону, де не діє послаблення карантину, дозволяється перевезення в межах 50% від кількості місць для сидіння.
Нагадаємо: Після відновлення роботи столичного метрополітену пасажири будуть користуватися виключно електронним квитком. Водночас, протягом місяця з дати відновлення роботи метро пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.