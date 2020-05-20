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Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия

Среда, 20 мая 2020, 15:19
Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что метро в Киеве и других городах Украины может заработать с 25 мая.

Источник: телеграмм Криклия и премьера Дениса Шмыгаля

Дословно: "Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавируса, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта".

Детали: В частности, при условии соблюдения таких требований в регионах смогут восстановить:

  • с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;
  • с 25 мая - перевозки пассажиров в метро;
  • с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;
  • с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
  • с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом".
 

При этом обязательные требования безопасности - масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Министр уточнил, что в случае осуществления перевозки в регион, где не действует ослабление карантина, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения.

Напомним: После возобновления работы столичного метрополитена пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом. В то же время, в течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Украинская правда

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Темы: метрокарантинкоронавирусКабинет министров
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