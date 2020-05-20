ЄС планує скоротити використання пестицидів і просувати органічне фермерство

Європейська комісія оприлюднила в середу плани щодо захисту біорізноманіття у Європейському союзі при одночасному створенні більш стійкої продовольчої системи, наполягаючи на необхідності як скорочення використання пестицидів, так і заохочення органічного фермерства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У відповідності зі своїм прагненням скоротити викиди парникових газів до нуля до середини століття, Єврокомісія хоче вдвічі скоротити використання хімічних пестицидів до 2030 року і забезпечити, щоб принаймні 25% сільськогосподарських земель були зарезервовані для органічного землеробства, в порівнянні з 8% в даний час.

Комісія також хоче посадити щонайменше 3 додаткові мільярди дерев протягом наступних десяти років.

Застосування протимікробних препаратів, в тому числі антибіотиків, також має бути скорочено на 50% у рибному господарстві і тваринництві.

Згідно з даними ЄС, сільськогосподарська діяльність генерує близько 10% від загального обсягу викидів парникових газів.

"Природа є життєво важливою для нашого фізичного та психічного благополуччя, вона фільтрує наше повітря та воду, регулює клімат і запилює наші посіви", - сказала Стелла Кіріакідіс, комісар з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів. - Але ми діємо так, як ніби це не має ніякого значення, і втрачаємо її з безпрецедентною швидкістю."

Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії з так званої зеленої угоди, заявив, що нові плани, які повинні бути схвалені державами-членами, допоможуть блоку оговтатися від економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

"За нашими оцінками, на глобальному рівні стійкі продовольчі системи можуть створити нову економічну цінність у розмірі понад 1,8 трлн євро", - сказав він.

Комісія також підрахувала, що інвестиції в органічне сільське господарство допоможуть створити на 10-20% більше робочих місць на гектар, ніж традиційне сільське господарство.