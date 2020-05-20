Усі розділи
Укр / Рус

ЄС планує скоротити використання пестицидів і просувати органічне фермерство

Середа, 20 травня 2020, 16:09

Європейська комісія оприлюднила в середу плани щодо захисту біорізноманіття у Європейському союзі при одночасному створенні більш стійкої продовольчої системи, наполягаючи на необхідності як скорочення використання пестицидів, так і заохочення органічного фермерства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У відповідності зі своїм прагненням скоротити викиди парникових газів до нуля до середини століття, Єврокомісія хоче вдвічі скоротити використання хімічних пестицидів до 2030 року і забезпечити, щоб принаймні 25% сільськогосподарських земель були зарезервовані для органічного землеробства, в порівнянні з 8% в даний час.

Комісія також хоче посадити щонайменше 3 додаткові мільярди дерев протягом наступних десяти років.

Застосування протимікробних препаратів, в тому числі антибіотиків, також має бути скорочено на 50% у рибному господарстві і тваринництві.

Згідно з даними ЄС, сільськогосподарська діяльність генерує близько 10% від загального обсягу викидів парникових газів.

"Природа є життєво важливою для нашого фізичного та психічного благополуччя, вона фільтрує наше повітря та воду, регулює клімат і запилює наші посіви", - сказала Стелла Кіріакідіс, комісар з питань здоров'я та безпеки харчових продуктів. - Але ми діємо так, як ніби це не має ніякого значення, і втрачаємо її з безпрецедентною швидкістю."

Франс Тіммерманс, віцепрезидент Єврокомісії з так званої зеленої угоди, заявив, що нові плани, які повинні бути схвалені державами-членами, допоможуть блоку оговтатися від економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

"За нашими оцінками, на глобальному рівні стійкі продовольчі системи можуть створити нову економічну цінність у розмірі понад 1,8 трлн євро", - сказав він.

Комісія також підрахувала, що інвестиції в органічне сільське господарство допоможуть створити на 10-20% більше робочих місць на гектар, ніж традиційне сільське господарство.

Теми: ЄСсільське господарство


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови

З 22 травня до 22 червня буде "адаптивний карантин" – Кабмін

відеоМер Черкас відповів Зеленському на критику: вам нема чого ловити в Черкасах

Зеленський про "плівки Єрмака": Я знаю, хто це зробив

відеоЗеленський: однієї каденції не вистачить

Зеленський: Вирок Порошенку ще попереду

Усі головні новини...
ЄС
Депутати України та ЄС обговорили відкриття кордонів для українців
Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про реформу СБУ, розкритикований ЄС
11 країн ЄС домовились про правила безпечної відпустки влітку
Останні новини
16:09
ЄС планує скоротити використання пестицидів і просувати органічне фермерство
15:52
документ У Венедіктової уточнили: відвід від справи Стерненка був, але від іншої
15:49
Закарпаття. Нове вогнище захворювання на COVID-19 виявили в обласному інтернаті
15:47
"Епіцентр К" Герег завершив угоду з покупки великого агрохолдингу
15:46
Кабмін погодив заміну голови Запорізької ОДА, що був "третім з кінця"
15:35
Дитсадки відкриються по країні з 25 травня, але не в Києві
15:27
В Україні буде холодно і дощ, можливі заморозки
15:24
Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики
15:22
оновленоУряд відкриває 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС і Молдовою
15:19
Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови
Усі новини...