Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС планирует сократить использование пестицидов и продвигать органическое фермерство

Среда, 20 мая 2020, 16:09

Европейская комиссия обнародовала в среду планы по защите биоразнообразия в Европейском союзе при одновременном создании более устойчивой продовольственной системы, настаивая на необходимости как сокращение использования пестицидов, так и поощрения органического фермерства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В соответствии со своим стремлением сократить выбросы парниковых газов к нулю до середины века, Еврокомиссия хочет вдвое сократить использование химических пестицидов до 2030 года и обеспечить, чтобы по крайней мере 25% сельскохозяйственных земель были зарезервированы для органического земледелия, по сравнению с 8% в настоящее время.

Комиссия также хочет посадить не менее 3 дополнительные миллиарды деревьев в течение следующих десяти лет.

Применение противомикробных препаратов, в том числе антибиотиков, также должно быть сокращено на 50% в рыбном хозяйстве и животноводстве.

Согласно данным ЕС, сельскохозяйственная деятельность генерирует около 10% от общего объема выбросов парниковых газов.

"Природа является жизненно важной для нашего физического и психического благополучия, она фильтрует наш воздух и воду, регулирует климат и опыляет наши посевы", - сказала Стелла Кириакидис, комиссар по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов. - Но мы действуем так, как будто это не имеет никакого значения, и теряем ее с беспрецедентной скоростью. "

Франс Тиммерманс, вице-президент Еврокомиссии по так называемой зеленой соглашения, заявил, что новые планы, которые должны быть одобрены государствами-членами, помогут блока оправиться от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"По нашим оценкам, на глобальном уровне устойчивые продовольственные системы могут создать новую экономическую ценность в размере более 1,8 трлн евро", - сказал он.

Комиссия также подсчитала, что инвестиции в органическое сельское хозяйство помогут создать на 10-20% больше рабочих мест на гектар, чем традиционное сельское хозяйство.

Темы: ЕСсельское хозяйство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ЕС
В Европе рассматривают возможность санкций против российского алюминия – СМИ
Информацию о сбежавших в ЕС коллаборационистах начали вносить в базу Интерпола
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: