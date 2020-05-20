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Парламент Болгарії вимагає від України не розділяти Болградський район

Середа, 20 травня 2020, 17:24

Парламент Болгарії в прийнятій в середу заяві виступив з різким протестом проти планів влади України з проведення адміністративної реформи Болградського району Одеської області, який є одним з головних центрів болгарської меншини в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту Болгарії.

За відповідну заяву проголосували 109 болгарських депутатів, жоден не голосував проти, 19 утримались.

"У заяві болгарський парламент категорично не згоден з планованими адміністративними змінами і закликає болгарський уряд вжити всі можливі заходи перед урядом України для збереження цілісності болгарської громади в Болградської області в ході майбутньої адміністративно-територіальної реформи" - повідомили в парламенті Болгарії.

Уряд України планує провести адміністративну реформу, яка може розділити Болградський район на п'ять громад, де етнічні болгари більше не будуть більшістю. На думку Софії, це вдарить з прав болгарської меншини. За неофіційними даними, вона налічує близько 250-300 тис.осіб.

У заяві болгарського парламенту йдеться, що влада повинна терміново організувати міжурядову нараду з метою захисту прав і дотримання адміністративної єдності болгарської меншини в Україні відповідно до існуючих двосторонніх угод, в тому числі і тих, які забезпечують освіту болгарською мовою.

В ході обговорення у парламенті депутати зазначили, що адміністративна реформа передбачена виключно в Болградському районі і явно спрямована на удар по болгарській меншині. Відзначається, що після багатьох років послідовної підтримки України, в тому числі на міжнародній арені, Софія має право очікувати від Києва гарантії єдності болгарської національної меншини.

"Парламент Болгарії наполягає на тому, що вирішення проблем болгарської громади в Україні є пріоритетним питанням, яке має бути вирішене в дусі прекрасних відносин між двома країнами і відповідно до європейських цінностей" - йдеться в ухваленій заяві.

Заява була передана українському посольству відразу після голосування.

Теми: БолгаріяУкравтодор


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