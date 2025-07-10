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Тисячі ракет ППО: Британія і Україна укладуть історичну угоду

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 липня 2025, 15:25
Тисячі ракет ППО: Британія і Україна укладуть історичну угоду
ілюстративне фото getty images

Велика Британія та Україна укладають історичну угоду щодо ракет постачання ракет до систем ППО від компанії Thales. Вона буде підписана на цьогорічній конференції з відновлення України, яка проходить в італійському Римі.

Джерело:  заява британського уряду, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У заяві зазначено, що угода сприятиме зростанню британської економіки та створенню нових робочих місць, а також дозволить Україні продовжити боротьбу проти російської агресії.

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Це дозволить поставити понад 5000 ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales, що не тільки значно посилить оборонний потенціал Великої Британії, але й дозволить Україні продовжувати боротьбу у розв’язаній РФ війні.

Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року.

"Ця заява підкреслює нашу незмінну підтримку України – посилення її протиповітряної оборони проти руйнівних атак безпілотників і ракет, а також підтримку важливої роботи з відновлення країни та надання народу надії, якої він так потребує", – наводить пресслужба уряду слова британської віцепрем’єрки Анджели Рейнер.

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Велика Британія виділить до 10,5 млн фунтів стерлінгів на Програму реформи державного управління та до 1 млн фунтів стерлінгів на підтримку Офісу зеленого переходу України у фінансовому році 2025-2026.

Також прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її держава розширить підтримку України у різних сферах – від енергетики до транспорту, а також у сфері оборони.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.

Велика БританіяУкравтодорППОдопомога Україні
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