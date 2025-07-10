Тисячі ракет ППО: Британія і Україна укладуть історичну угоду

Велика Британія та Україна укладають історичну угоду щодо ракет постачання ракет до систем ППО від компанії Thales. Вона буде підписана на цьогорічній конференції з відновлення України, яка проходить в італійському Римі.

Джерело: заява британського уряду, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У заяві зазначено, що угода сприятиме зростанню британської економіки та створенню нових робочих місць, а також дозволить Україні продовжити боротьбу проти російської агресії.

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Це дозволить поставити понад 5000 ракет протиповітряної оборони від британської компанії Thales, що не тільки значно посилить оборонний потенціал Великої Британії, але й дозволить Україні продовжувати боротьбу у розв’язаній РФ війні.

Британія також підтверджує надання Україні двосторонньої допомоги на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року.

"Ця заява підкреслює нашу незмінну підтримку України – посилення її протиповітряної оборони проти руйнівних атак безпілотників і ракет, а також підтримку важливої роботи з відновлення країни та надання народу надії, якої він так потребує", – наводить пресслужба уряду слова британської віцепрем’єрки Анджели Рейнер.

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Велика Британія виділить до 10,5 млн фунтів стерлінгів на Програму реформи державного управління та до 1 млн фунтів стерлінгів на підтримку Офісу зеленого переходу України у фінансовому році 2025-2026.

Також прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її держава розширить підтримку України у різних сферах – від енергетики до транспорту, а також у сфері оборони.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.