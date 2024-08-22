Посольство США попередило про можливі удари РФ по об'єктах України перед Днем незалежності

Посольство США в Україні із посиланням на інформацію від Державного департаменту Сполучених Штатів попередило, що Росія може готувати удари по об’єктах України найближчими днями.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення посольства США в Україні

Деталі: У США заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України. У посольстві зауважили – це може відбутися перед святкуванням Дня незалежності України 24 серпня.

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Впродовж останніх кількох днів Росія масовано атакувала українські регіони різними типами озброєння.

Лише за 21 серпня силам та засобам протиповітряної оборони вдалося знищити 50 ударних дронів та одну авіаційну ракету у межах 14 областей України. Загалом, за даними Повітряних сил Збройних Сил України, тоді Росія атакувала 72 повітряними цілями.

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