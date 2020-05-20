На Донбасі поранили бійця ООС

Окупаційні війська у середу 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення.

Джерело: вечірнє зведення Операції об’єднаних сил

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення".

Деталі: Відзначається, що окупанти обстріляли позиції військових ЗСУ неподалік Павлополя, Пісків, Старогнатівки, Кам’янки, Богданівки, Красногорівки, Оріхового, Шумів, Південного, Кримського.

Військові ООС дали бойовикам "гідну відсіч і жорстко подавили злочинну збройну активність".

Наразі втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Також повідомляється, що випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.