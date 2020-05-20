На Донбассе ранили бойца ООС

Оккупационные войска в среду 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.

Источник: вечерняя сводка Операции объединенных сил

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Детали: Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции военных ВСУ неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Красногоровки, Орехово, Шумов, Пивденного, Крымского.

Военные ООС дали боевикам "достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность".

Сейчас потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.