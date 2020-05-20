Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе ранили бойца ООС

Среда, 20 мая 2020, 18:37
На Донбассе ранили бойца ООС

Оккупационные войска в среду 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий получил ранения.

Источник: вечерняя сводка Операции объединенных сил

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения".

Детали: Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции военных ВСУ неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Красногоровки, Орехово, Шумов, Пивденного, Крымского.

Военные ООС дали боевикам "достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность".

Сейчас потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Также сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: