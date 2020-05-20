Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичні пляжі планують відкрити 1 червня

Середа, 20 травня 2020, 19:07
Столичні пляжі планують відкрити 1 червня

Директор з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо" Костянтин Пігуля розповів, що пляжний сезон у Києві готуються відкрити з 1 червня, якщо відбудеться послаблення карантину, а уряд та КМДА ухвалить відповідне рішення.

Джерело: "Громадське радіо"

Пряма мова: "За попередніми домовленостями початок купального сезону в Києві плануємо десь на 1 червня. Пляжі майже готові, очікуємо перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС.

Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і подовжується, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону".

Деталі: Повідомляється, що по Києву визначено 14 пляжів, де можна відпочивати та купатися та 18 зон відпочинку.

За словами Пігуля, 1 червня планують відкрити 5-7 пляжів, а потім інші: "Ми обстежимо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас 8 планується в цьому році, спершу їх відкриємо, а потім інші пляжі на наступний тиждень".

Він зазначив, що пляжний сезон були готові відкривати ще 15 травня, але завадив карантин. Також, за його словами, на пляжах вже провели обробку проти кліщів і дезінфекцію лавок та місць для переодягання.

Нагадаємо:

  • За рішенням Кабміну з 22 травня до 22 червня в Україні буде діяти адаптивний карантин
  • Громадський транспорт за умови дотримання кількох вимог планують запустити з 22 травня, з 25 травня - метрополітен, з 1 червня - залізничне сполучення, з 15 червня - авіасполучення.

Теми: пляжіКиївкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
пляжі
Столична влада пояснила, навіщо витрачає мільйони на пісок для закритих пляжів
Одеські пляжі визнали непридатними для відвідування, купання заборонене
В Одесі готуються відкрити окремі пляжі
Останні новини
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
Усі новини...
Реклама: