Столичні пляжі планують відкрити 1 червня

Директор з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо" Костянтин Пігуля розповів, що пляжний сезон у Києві готуються відкрити з 1 червня, якщо відбудеться послаблення карантину, а уряд та КМДА ухвалить відповідне рішення.

Джерело: "Громадське радіо"

Пряма мова: "За попередніми домовленостями початок купального сезону в Києві плануємо десь на 1 червня. Пляжі майже готові, очікуємо перевірки Держпродспоживслужби та ДСНС.

Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і подовжується, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону".

Деталі: Повідомляється, що по Києву визначено 14 пляжів, де можна відпочивати та купатися та 18 зон відпочинку.

За словами Пігуля, 1 червня планують відкрити 5-7 пляжів, а потім інші: "Ми обстежимо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас 8 планується в цьому році, спершу їх відкриємо, а потім інші пляжі на наступний тиждень".

Він зазначив, що пляжний сезон були готові відкривати ще 15 травня, але завадив карантин. Також, за його словами, на пляжах вже провели обробку проти кліщів і дезінфекцію лавок та місць для переодягання.

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