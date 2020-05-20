Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичные пляжи планируют открыть 1 июня

Среда, 20 мая 2020, 19:07
Столичные пляжи планируют открыть 1 июня

Директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля рассказал, что пляжный сезон в Киеве готовятся открыть с 1 июня, если произойдет ослабление карантина, а правительство и КГГА примет соответствующее решение.

Источник: "Громадське радіо"

Прямая речь: "По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС.

Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона".

Детали: Сообщается, что по Киеву определено 14 пляжей, где можно отдыхать и купаться, а также 18 зон отдыха.

По словам Пигуля, 1 июня планируют открыть 5-7 пляжей, а затем другие: "Мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю".

Он отметил, что пляжный сезон были готовы открывать еще 15 мая, но помешал карантин. Также, по его словам, на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.

Напомним:

  • По решению Кабмина с 22 мая до 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.
  • Общественный транспорт при условии соблюдения нескольких требований планируют запустить с 22 мая, с 25 мая - метрополитен, с 1 июня - железнодорожное сообщение, с 15 июня - авиасообщение.

"Украинская правда" в Threads

Темы: пляжиКиевкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
пляжи
Столичные власти объяснили, зачем тратят миллионы на песок для закрытых пляжей
Одесские пляжи признали непригодными для посещения, купание запрещено
В Одессе готовятся открыть отдельные пляжи
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: