Столичные пляжи планируют открыть 1 июня

Директор по содержанию прибрежной инфраструктуры КП "Плесо" Константин Пигуля рассказал, что пляжный сезон в Киеве готовятся открыть с 1 июня, если произойдет ослабление карантина, а правительство и КГГА примет соответствующее решение.

Источник: "Громадське радіо"

Прямая речь: "По предварительным договоренностям начало купального сезона в Киеве планируем где-то на 1 июня. Пляжи почти готовы, ожидаем проверки Госпродпотребслужбы и ГСЧС.

Если карантин снимается или ослабляется, то это будет 1 июня, а если нет, и удлиняется, то мы однозначно будем проводить рабочие совещания и переносить открытие пляжного сезона".

Детали: Сообщается, что по Киеву определено 14 пляжей, где можно отдыхать и купаться, а также 18 зон отдыха.

По словам Пигуля, 1 июня планируют открыть 5-7 пляжей, а затем другие: "Мы обследуем пляжи с голубыми флагами, которых у нас 8 планируется в этом году, сначала их откроем, а потом другие пляжи на следующую неделю".

Он отметил, что пляжный сезон были готовы открывать еще 15 мая, но помешал карантин. Также, по его словам, на пляжах уже провели обработку против клещей и дезинфекцию скамеек и мест для переодевания.