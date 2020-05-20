Карантин: у МОЗ пояснили, за яких умов люди зможуть працювати в офісах
Міністерство охорони здоров’я роз’яснило правила роботи для офісних працівників та їх роботодавців під час карантину.
Джерело: пресслужба МОЗ
Дослівно: "Працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Проте, щоб робота в приміщенні була безпечною для здоров'я, потрібно дотримуватися певних протиепідемічних правил".
Деталі: Зокрема, власники офісів мають забезпечити приміщення рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками; на вході має бути організоване місце для обробки рук антисептиком; перед входом в офіс потрібно нанести маркування з дистанцією у 1,5 м; приміщення потрібно провітрювати та робити вологе прибирання кожні 2 години, а осіб, які знаходяться в групі ризику, тимчасово відсторонити від роботи.
Працівникам потрібно проводити температурний скринінг перед початком робочого дня, в приміщенні носити маску, уникати людей із симптомами респіраторних захворювань.
Гості та відвідувачі приміщень мають дотримуватися дистанції, носити маску, тощо.
Нагадаємо:
- За рішенням Кабміну з 22 травня до 22 червня в Україні буде діяти адаптивний карантин.
- Громадський транспорт за умови дотримання кількох вимог планують запустити з 22 травня, з 25 травня - метрополітен, з 1 червня - залізничне сполучення, з 15 червня - авіасполучення.