Карантин: у МОЗ пояснили, за яких умов люди зможуть працювати в офісах

Міністерство охорони здоров’я роз’яснило правила роботи для офісних працівників та їх роботодавців під час карантину.

Джерело: пресслужба МОЗ

Дослівно: "Працівники офісів знову можуть повернутися на свої робочі місця. Проте, щоб робота в приміщенні була безпечною для здоров'я, потрібно дотримуватися певних протиепідемічних правил".

Деталі: Зокрема, власники офісів мають забезпечити приміщення рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками; на вході має бути організоване місце для обробки рук антисептиком; перед входом в офіс потрібно нанести маркування з дистанцією у 1,5 м; приміщення потрібно провітрювати та робити вологе прибирання кожні 2 години, а осіб, які знаходяться в групі ризику, тимчасово відсторонити від роботи.

Працівникам потрібно проводити температурний скринінг перед початком робочого дня, в приміщенні носити маску, уникати людей із симптомами респіраторних захворювань.

Гості та відвідувачі приміщень мають дотримуватися дистанції, носити маску, тощо.

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